Сикорский призывает оппозицию Польши повлиять на позицию Венгрии по Украине
Киев • УНН
Радослав Сикорский призвал польскую оппозицию повлиять на Венгрию для разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он выразил обеспокоенность сотрудничеством венгров с центрами, ослабляющими ЕС.
Сикорский призывает польскую оппозицию повлиять на Венгрию по Украине. Об этом сообщает Onet, передает УНН.
Детали
Глава польского МИД Радослав Сикорский в Брюсселе резко раскритиковал позицию Венгрии, которая препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что решение Будапешта основывается не на европейских критериях, а на двусторонних вопросах.
Сикорский выразил сожаление, что Венгрия, которая ранее была союзником Польши, сейчас создает препятствия на пути Украины к евроинтеграции. Он отметил, что процесс вступления в ЕС имеет большое моральное значение для украинцев и важен для стабильности региона.
Мы как президент чувствуем особую ответственность за это. Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, даже второй переговорный кластер, но, к сожалению, это очередной случай, когда решение блокирует наш давний друг, когда-то союзник – Венгерская Республика
Кроме того, польский министр обратился к оппозиции своей страны с призывом использовать свои связи с венгерскими властями и убедить их снять блокаду. Он также выразил обеспокоенность сообщениями о сотрудничестве венгерских и польских организаций с американскими аналитическими центрами, которые выступают за ослабление Евросоюза.
Сикорский задал вопрос, соответствует ли такая позиция польским интересам и должна ли оппозиция способствовать действиям, которые могут ослабить европейское единство.
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