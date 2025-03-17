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Сикорский призывает оппозицию Польши повлиять на позицию Венгрии по Украине

Киев • УНН

 • 13421 просмотра

Радослав Сикорский призвал польскую оппозицию повлиять на Венгрию для разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он выразил обеспокоенность сотрудничеством венгров с центрами, ослабляющими ЕС.

Сикорский призывает оппозицию Польши повлиять на позицию Венгрии по Украине

Сикорский призывает польскую оппозицию повлиять на Венгрию по Украине. Об этом сообщает Onet, передает УНН.

Детали

Глава польского МИД Радослав Сикорский в Брюсселе резко раскритиковал позицию Венгрии, которая препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что решение Будапешта основывается не на европейских критериях, а на двусторонних вопросах. 

Сикорский выразил сожаление, что Венгрия, которая ранее была союзником Польши, сейчас создает препятствия на пути Украины к евроинтеграции. Он отметил, что процесс вступления в ЕС имеет большое моральное значение для украинцев и важен для стабильности региона. 

Мы как президент чувствуем особую ответственность за это. Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, даже второй переговорный кластер, но, к сожалению, это очередной случай, когда решение блокирует наш давний друг, когда-то союзник – Венгерская Республика

- сказал Сикорский.

Кроме того, польский министр обратился к оппозиции своей страны с призывом использовать свои связи с венгерскими властями и убедить их снять блокаду. Он также выразил обеспокоенность сообщениями о сотрудничестве венгерских и польских организаций с американскими аналитическими центрами, которые выступают за ослабление Евросоюза. 

Сикорский задал вопрос, соответствует ли такая позиция польским интересам и должна ли оппозиция способствовать действиям, которые могут ослабить европейское единство.

В Венгрии проведут опрос о вступлении Украины в ЕС: опубликован бюллетень17.03.25, 02:38 • 107589 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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