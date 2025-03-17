Сикорский призывает оппозицию Польши повлиять на позицию Венгрии по Украине

Сикорский призывает польскую оппозицию повлиять на Венгрию по Украине. Об этом сообщает Onet, передает УНН.

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Глава польского МИД Радослав Сикорский в Брюсселе резко раскритиковал позицию Венгрии, которая препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что решение Будапешта основывается не на европейских критериях, а на двусторонних вопросах.

Сикорский выразил сожаление, что Венгрия, которая ранее была союзником Польши, сейчас создает препятствия на пути Украины к евроинтеграции. Он отметил, что процесс вступления в ЕС имеет большое моральное значение для украинцев и важен для стабильности региона.

Мы как президент чувствуем особую ответственность за это. Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, даже второй переговорный кластер, но, к сожалению, это очередной случай, когда решение блокирует наш давний друг, когда-то союзник – Венгерская Республика - сказал Сикорский.

Кроме того, польский министр обратился к оппозиции своей страны с призывом использовать свои связи с венгерскими властями и убедить их снять блокаду. Он также выразил обеспокоенность сообщениями о сотрудничестве венгерских и польских организаций с американскими аналитическими центрами, которые выступают за ослабление Евросоюза.

Сикорский задал вопрос, соответствует ли такая позиция польским интересам и должна ли оппозиция способствовать действиям, которые могут ослабить европейское единство.

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