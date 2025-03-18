Главы МИД Украины и Венгрии в ближайшее время проведут двустороннюю встречу: о чем будут говорить

Глава МИД Украины Андрей Сибига договорился в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Будут говорить о "вопросах повестки дня", передает УНН.

На полях "Райзинского диалога" у меня был конструктивный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы договорились в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу, чтобы подробно обсудить все вопросы нашей повестки дня - сообщил Сибига.

Венгрия снова угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине

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Глава польского МИД Радослав Сикорский в Брюсселе резко раскритиковал позицию Венгрии, которая препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что решение Будапешта основывается не на европейских критериях, а на двусторонних вопросах.