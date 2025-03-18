Главы МИД Украины и Венгрии в ближайшее время проведут двустороннюю встречу: о чем будут говорить
Киев • УНН
Андрей Сибига и Петер Сиярто договорились о встрече для обсуждения вопросов повестки дня. Это произошло на фоне критики позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.
Глава МИД Украины Андрей Сибига договорился в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Будут говорить о "вопросах повестки дня", передает УНН.
На полях "Райзинского диалога" у меня был конструктивный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы договорились в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу, чтобы подробно обсудить все вопросы нашей повестки дня
Венгрия снова угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине18.03.25, 13:26 • 44516 просмотров
Ранее
Глава польского МИД Радослав Сикорский в Брюсселе резко раскритиковал позицию Венгрии, которая препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что решение Будапешта основывается не на европейских критериях, а на двусторонних вопросах.