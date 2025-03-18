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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Главы МИД Украины и Венгрии в ближайшее время проведут двустороннюю встречу: о чем будут говорить

Киев • УНН

 • 15149 просмотра

Андрей Сибига и Петер Сиярто договорились о встрече для обсуждения вопросов повестки дня. Это произошло на фоне критики позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

Главы МИД Украины и Венгрии в ближайшее время проведут двустороннюю встречу: о чем будут говорить

Глава МИД Украины Андрей Сибига договорился в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Будут говорить о "вопросах повестки дня", передает УНН.

На полях "Райзинского диалога" у меня был конструктивный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы договорились в ближайшее время провести отдельную двустороннюю встречу, чтобы подробно обсудить все вопросы нашей повестки дня 

- сообщил Сибига.

Венгрия снова угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине18.03.25, 13:26 • 44516 просмотров

Ранее

Глава польского МИД Радослав Сикорский в Брюсселе резко раскритиковал позицию Венгрии, которая препятствует началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что решение Будапешта основывается не на европейских критериях, а на двусторонних вопросах. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
Петер Сийярто
Европейский Союз
Брюссель
Венгрия
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