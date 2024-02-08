Глави МЗС Канади та Британії обговорили безпекові гарантії Україні
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Канади та Великої Британії обговорили довготермінові безпекові зобов’язання своїх країн перед Україною та гуманітарну ситуацію на Близькому Сході.
Глави МЗС Канади та Великої Британії Мелані Жолі та Девід Кемерон обговорили довготермінові безпекові зобов’язання своїх країн перед Україною. Про це повідомила британська урядовиця на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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Була рада сконтактувати сьогодні зранку із Девідом Кемероном. Ми обговорили нашу співпрацю на Близькому Сході, зокрема потребу звільнення усіх заручників та доставку більшої кількості гумдопомоги до Гази, а також довготермінові безпекові зобов’язання перед Україною
Нагадаємо
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.
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