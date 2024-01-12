росія має розуміти, що ми не відступимо від підтримки України – Сунак про безпекову угоду
Київ • УНН
Нова угода Великої Британії про безпеку з Україною формалізує військову підтримку і гарантує довгострокову допомогу для стримування російської агресії, заявив прем'єр-міністр Сунак.
Сьогоднішнє підписання безпекової угоди забезпечує довгострокову підтримку Україні з боку Британії. Про це і про важливість того, щоб росія розуміла, що Україна отримуватиме допомогу протягом тривалого часу розповів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає УНН.
Вона (угода -ред) забезпечує довгостроковість підтримки. Дуже важливо, щоб росія розуміла – ми не відступаємо. Ми з Україною сьогодні, завтра і будемо взагалі тривалий час. Це абсолютна важлива частина угоди.
Деталі
За словами Ріші Сунака, безпекова угода перш за все формалізує військову співпрацю, спрямовану на підтримку української безпеки.
По-друге, вона гарантує довгостроковість підтримки.
По-третє, у випадку майбутньої нової атаки росії Британія буде надавати Україні ту допомогу, яку вона потребуватиме, зазначив прем’єр міністр.
"Це буде швидка безпекова допомога з озброєнням. Ми також будемо змушувати росію платити економічну ціну такої агресії",- додав він.
Наостанок Ріші Сунак зауважив, що він вважає підписану сьогодні угоду серйозними та конкретними зобов’язаннями, які Британія взяла на себе. Та він сподівається, що інші країни приєднаються до неї, надаючи Україні більше безпекових гарантій.
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