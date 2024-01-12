росія має розуміти, що ми не відступимо від підтримки України – Сунак про безпекову угоду

ukenru
29 березня, 17:57 • 132372 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 162357 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 151299 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 189082 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 163014 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 145545 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153343 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149090 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 412469 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172957 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 69568 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 73509 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 78327 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 77251 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 57890 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 262927 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 412447 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 463356 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 469814 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 377396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 33220 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 162328 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139067 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 132772 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 106342 перегляди
Актуальне
росія має розуміти, що ми не відступимо від підтримки України – Сунак про безпекову угоду

росія має розуміти, що ми не відступимо від підтримки України – Сунак про безпекову угоду

Київ • УНН

 • 25919 перегляди

Нова угода Великої Британії про безпеку з Україною формалізує військову підтримку і гарантує довгострокову допомогу для стримування російської агресії, заявив прем'єр-міністр Сунак.

Сьогоднішнє підписання безпекової угоди забезпечує довгострокову підтримку Україні з боку Британії. Про це і про важливість того, щоб росія розуміла, що Україна отримуватиме допомогу протягом тривалого часу розповів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає УНН.

Вона (угода -ред) забезпечує довгостроковість підтримки. Дуже важливо, щоб росія розуміла – ми не відступаємо. Ми з Україною сьогодні, завтра і будемо взагалі тривалий час. Це абсолютна важлива частина угоди. 

- сказав Ріші Сунак.

Деталі

За словами Ріші Сунака, безпекова угода перш за все формалізує військову співпрацю, спрямовану на підтримку української безпеки.

По-друге, вона гарантує довгостроковість підтримки.

По-третє, у випадку майбутньої нової атаки росії Британія буде надавати Україні ту допомогу, яку вона потребуватиме, зазначив прем’єр міністр.

"Це буде швидка безпекова допомога з озброєнням. Ми також будемо змушувати росію платити економічну ціну такої агресії",- додав він.

Наостанок Ріші Сунак зауважив, що він вважає підписану сьогодні угоду серйозними та конкретними зобов’язаннями, які Британія взяла на себе. Та він сподівається, що інші країни приєднаються до неї, надаючи Україні більше безпекових гарантій.

"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні12.01.24, 17:20 • 101674 перегляди

Нагадаємо

Україна та Велика Британія підписали в Києві угоду про безпеку, яка діє до потенційного членства України в НАТО. 

Сунак відвідав багатоповерхівку, в яку поцілила російська ракета12.01.24, 18:01 • 30376 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70