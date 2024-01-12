россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности
Новое соглашение Великобритании о безопасности с Украиной формализует военную поддержку и гарантирует долгосрочную помощь для сдерживания российской агрессии, заявил премьер-министр Сунак.
Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль
Правительство Украины выделило 2,5 миллиарда гривен на новые оборонительные сооружения, из которых 1,4 миллиарда - на фортификационные сооружения, а 1,1 миллиарда - на невзрывные заграждения. Премьер-министр Шмыгаль подтвердил выделение средств на усиление обороноспособности.
Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования
Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские войска обстреливают Херсон. Местные власти призывают жителей перейти в безопасные места.
Сунак посетил многоэтажку, в которую попала российская ракета
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, стал свидетелем последствий российского удара, поблагодарил спасателей и подписал ключевое британско-украинское соглашение о безопасности.
Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров
Пенни Притцкер обсудила с украинскими чиновниками и экспортерами развитие экспорта и логистики с целью стимулирования региональной экономики и инвестиций американского бизнеса в восстановление Украины.
В ОП рассказали детали соглашения между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности
Британско-украинское соглашение в сфере безопасности предлагает долгосрочную поддержку и оборонное сотрудничество, включая передовую военную технику, для усиления позиций Украины на поле боя.
Премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде говорил о победе Украины над россией
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины, где отметил поддержку Украины.
В Одесской области появились первые в Украине технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой
Одесскому ожоговому отделению передали уникальные кровати PEARLS на пневматической подушке, которые впервые в Украине улучшают уход за пациентами с ожоговыми травмами и их выздоровление.
Lockheed Martin и NASA планируют представить сверхзвуковой самолет для сокращения времени полетов
Lockheed Martin и NASA планируют представить самолет X-59, способный летать со скоростью в 1,5 раза выше скорости звука и уменьшенным звуковым шумом, что может сократить время полета.