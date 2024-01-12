россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности

Сегодняшнее подписание соглашения по безопасности обеспечивает долгосрочную поддержку Украине со стороны Британии. Об этом и о важности того, чтобы россия понимала, что Украина будет получать помощь в течение длительного времени рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает УНН.

Она (соглашение -ред) обеспечивает долгосрочность поддержки. Очень важно, чтобы россия понимала - мы не отступаем. Мы с Украиной сегодня, завтра и будем вообще длительное время. Это абсолютная важная часть соглашения. - сказал Риши Сунак.

Детали

По словам Риши Сунака, соглашение по безопасности прежде всего формализует военное сотрудничество, направленное на поддержку украинской безопасности.

Во-вторых, она гарантирует долгосрочность поддержки.

В-третьих, в случае будущей новой атаки России Великобритания будет предоставлять Украине ту помощь, в которой она будет нуждаться, отметил премьер-министр.

"Это будет быстрая помощь по безопасности с вооружением. Мы также будем заставлять Россию платить экономическую цену такой агрессии",- добавил он.

Напоследок Риши Сунак отметил, что он считает подписанное сегодня соглашение серьезными и конкретными обязательствами, которые Великобритания взяла на себя. И он надеется, что другие страны присоединятся к нему, предоставляя Украине больше гарантий безопасности.

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Напомним

Украина и Великобритания подписали в Киеве соглашение о безопасности, которое действует до потенциального членства Украины в НАТО.

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