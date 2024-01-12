"Сотни тысяч снарядов и больше ракет": Сунак о самом большом пакете помощи Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшей военной помощи в размере 2,5 млрд. фунтов стерлингов, включая больше противотанкового вооружения, ракет и артиллерийских снарядов.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что анонсированный крупнейший пакет военной помощи Украине означает больше противотанковых средств, больше ракет и сотни тысяч новых артиллерийских снарядов. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.
Мы хотим, чтобы наша преданность была подтверждена не словами, а и действиями. Великобритания была первой в Европе, которая предоставила современное оружие, боевые танки, ракеты дальнего радиуса действия Украине. И мы хотим делать больше. Мы наметили дальнейшие шаги из-за этой войны. Великобритания сегодня хочет объявить о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов.
Детали
Сунак отметил, что это означает больше безопасности.
Больше противотанковых средств, больше ракет. Сотни тысяч новых артиллерийских снарядов, подготовка для тысяч украинских военных, 200 млн фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов. Это будет самая большая помощь среди любых других государств.
Дополнение
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении помощи Украине в 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов).
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами.
"Сотни тысяч снарядов и больше ракет": Сунак о самом большом пакете помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшей военной помощи в размере 2,5 млрд. фунтов стерлингов, включая больше противотанкового вооружения, ракет и артиллерийских снарядов.
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