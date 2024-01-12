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"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні

"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 101674 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак оголосив про надання Україні найбільшої військової допомоги у розмірі 2,5 млрд. фунтів стерлінгів, включаючи більше протитанкового озброєння, ракет та артилерійських снарядів.

Прем'єр-міністр Великої  Британії Ріші Сунак заявив, що анонсований найбільший пакет військової допомоги Україні означає більше протитанкових засобів, більше ракет та сотні тисяч нових артилерійських снарядів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає кореспондент УНН.  

Ми хочемо, щоб наша відданість була підтверджена не словами, а і діями. Британія була першою в Європі яка надала сучасну зброю, бойові танки, ракети дальнього радіуса дії Україні. І ми хочемо робити більше. Ми накреслили подальші кроки через цю війну. Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. 

- сказав Сунак.

Деталі

Сунак зазначив, що це означає більше безпеки.

Більше протитанкових засобів, більше ракет. Сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових, 200 млн фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. 

 - розповів британський прем'єр.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про виділення допомоги Україні у 2,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 3 млрд доларів). 

Президент України Володимир Зеленський та  прем'єр Британії Ріші Сунак підписали в Києві  угоду про безпеку між двома країнами. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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