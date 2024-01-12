"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що анонсований найбільший пакет військової допомоги Україні означає більше протитанкових засобів, більше ракет та сотні тисяч нових артилерійських снарядів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає кореспондент УНН.

Ми хочемо, щоб наша відданість була підтверджена не словами, а і діями. Британія була першою в Європі яка надала сучасну зброю, бойові танки, ракети дальнього радіуса дії Україні. І ми хочемо робити більше. Ми накреслили подальші кроки через цю війну. Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів.