Сунак посетил многоэтажку, в которую попала российская ракета

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев воочию увидел последствия удара российской ракеты по многоэтажке. Визит к месту прилета он совершил вместе с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, начальником КМВА Сергеем Попко и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой, передает УНН.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Украину воочию увидел последствия террористических атак России по гражданскому населению.

Вместе с Риши Сунаком и заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой поблагодарили спасателей ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия и доставали пострадавших из-под завалов. Также пообщались с жителями, которые потеряли дома и транспорт, но не теряют уверенности в победе Украины. - рассказал об этом визите Клименко.

Представители украинской стороны отметили, что сегодня два государства достигли самого высокого и наиболее содержательного уровня отношений за все время. Был подписан двусторонний договор по безопасности между Великобританией и Украиной. Это и документ чрезвычайно важный на пути получения гарантий безопасности для Украины.

Россия ежедневно терроризирует Украину. Под постоянными обстрелами прифронтовые и приграничные регионы. Поэтому договор о безопасности, который подписали Украина и Великобритания, является важнейшим шагом в гарантиях безопасности для Украины. - написал Кулеба.

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29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Только в Киеве рашистские ракеты убили 33 человека. В частности, из-за попадания снаряда в дом, который посетил Сунак, погибли 4 киевлянина и еще полсотни пострадали. Отмечается, что в этом доме проживало ранее более 700 человек.