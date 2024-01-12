Сунак відвідав багатоповерхівку, в яку поцілила російська ракета
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав Київ, став свідком наслідків російського удару, подякував рятувальникам і підписав ключову британсько-українську угоду про безпеку.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту у Київ на власні очі побачив наслідки удару російської ракети по багатоповерхівці. Візит до місця прильоту він здійснив разом із Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, начальником КМВА Сергієм Попко та заступником керівника Офісу Президента України Олексієм Кулебою, передає УНН.
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту до України на власні очі побачив наслідки терористичних атак росії по цивільному населенню.
Разом із Ріші Сунаком та заступником керівника Офісу Президента України Олексієм Кулебою подякували рятувальникам ДСНС, які першими приїхали на місце події та діставали постраждалих з-під завалів. Також поспілкувались із жителями, які втратили оселі та транспорт, але не втрачають впевненості у перемозі України.
Представники української сторони відзначили, що сьогодні дві держави досягли найвищого і найбільш змістовного рівня відносин за увесь час. Був підписаний двосторонній безпековий договір між Великою Британією та Україною. Це й документ надзвичайно важливий на шляху отримання безпекових гарантій для України.
Росія щодня тероризує Україну. Під постійними обстрілами прифронтові та прикордонні регіони. Тому безпековий договір, який підписали Україна та Британія, є надважливим кроком у безпекових гарантіях для України.
"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні12.01.24, 17:20 • 101674 перегляди
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29 грудня рф здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Лише у Києві рашистські ракети вбили 33 людини. Зокрема, через влучання снаряда в будинок, що відвідав Сунак, загинули 4 киянина і ще півсотні постраждали. Зазначається, що у цьому будинку проживало раніше понад 700 людей.