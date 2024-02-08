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Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине

Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 18:14  •  10603 просмотра

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Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.

Главы МИД Канады и Великобритании Мелани Жоли и Дэвид Кэмерон обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной. Об этом сообщила британская чиновница на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали 

Была рада связаться сегодня утром с Дэвидом Кэмероном. Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения всех заложников и доставку большего количества гумпомощи в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности перед Украиной

- говорится в заметке.

Напомним

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Стороны в частности обсудили поддержку Украины, Формулу мира, гарантии безопасности для Украины, а также работу коалиции по возвращению украинских детей

россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности12 январь 2024, 16:46 • 24600 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ПолитикаНовости Мира
devid-kemeronДэвид Кэмерон
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
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