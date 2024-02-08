Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине

Главы МИД Канады и Великобритании Мелани Жоли и Дэвид Кэмерон обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной. Об этом сообщила британская чиновница на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Была рада связаться сегодня утром с Дэвидом Кэмероном. Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения всех заложников и доставку большего количества гумпомощи в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности перед Украиной - говорится в заметке.

Напомним

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Стороны в частности обсудили поддержку Украины, Формулу мира, гарантии безопасности для Украины, а также работу коалиции по возвращению украинских детей

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