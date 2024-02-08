Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине
Киев • УНН
Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.
Главы МИД Канады и Великобритании Мелани Жоли и Дэвид Кэмерон обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной. Об этом сообщила британская чиновница на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Была рада связаться сегодня утром с Дэвидом Кэмероном. Мы обсудили наше сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности необходимость освобождения всех заложников и доставку большего количества гумпомощи в Газу, а также долгосрочные обязательства по безопасности перед Украиной
Напомним
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.
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Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине
Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.
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