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Генштаб: за добу на фронті 198 боїв, чверть - на Курахівському напрямку

Київ • УНН

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За добу відбулося 198 бойових зіткнень, найактивніше на Курахівському напрямку. Ворог завдав 44 авіаудари та здійснив 3059 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

Генштаб: за добу на фронті 198 боїв, чверть - на Курахівському напрямку

На фронті минулої доби сталося 198 боїв, найбільше - чверть - на Курахівському напрямку, також активним ворог був на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годин 15 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних удари, задіявши 78 КАБів. Окрім цього, здійснив 3059 обстрілів, 123 з них – із РСЗВ.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду окупантів.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.

Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.

Наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито три атаки окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб по території рф", - повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.

За добу ворог втратив 1210 військових та 13 танків15.10.24, 07:43 • 25696 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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