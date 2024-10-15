Генштаб: за сутки на фронте 198 боев, четверть - на Кураховском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 198 боев, больше всего - четверть - на Кураховском направлении, также активным враг был на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 15 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 198 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, задействовав 78 КАБов. Кроме этого, совершил 3059 обстрелов, 123 из них - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение оккупантов.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении состоялось две вражеских атаки в районе Тихого.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска отбили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Сиверском направлении Силами обороны Украины отбито три штурма вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки.

Неподалеку Щербиновки на Торецком направлении враг совершил три атаки.

Наши защитники отбили 40 вражеских штурмов различной интенсивности на Покровском направлении, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное, где оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Времовском направлении нашими защитниками отражено три атаки оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

Восемь атак оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб по территории рф", - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.

За сутки враг потерял 1210 военных и 13 танков