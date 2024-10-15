За сутки враг потерял 1210 военных и 13 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях агрессора за сутки: 1210 военных, 13 танков, 44 бронемашины. Общие потери противника с начала войны достигли 671 400 личного состава и 8988 танков.
За сутки вражеские войска потеряли 1210 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 15.10.24:
- Личный состав: 671 400 (+1210).
- Танки: 8988 (+13).
- Бронированные боевые машины: 17939 (+44).
- Артиллерийские системы: 19430 (+9).
- РСЗВ: 1231.
- Средства ППО: 978.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17019 (+10).
- Крылатые ракеты: 2620 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26654 (+32).
- Специальная техника: 3441 (+4).
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