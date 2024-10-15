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MIM-104 Patriot

За добу ворог втратив 1210 військових та 13 танків

Київ • УНН

 • 25696 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати агресора за добу: 1210 військових, 13 танків, 44 бронемашини. Загальні втрати противника з початку війни сягнули 671 400 особового складу та 8988 танків.

За добу ворог втратив 1210 військових та 13 танків

За добу ворожі війська втратили 1210 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 15.10.24:

- Особовий склад: 671 400 (+1210).

- Танки: 8988 (+13).

- Броньовані бойові машини: 17939 (+44).

- Артилерійські системи: 19430 (+9).

- РСЗВ: 1231.

- Засоби ППО: 978.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 329.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17019 (+10).

- Крилаті ракети: 2620 (+1).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26654 (+32).

- Спеціальна техніка: 3441 (+4).

Генштаб: 189 боєзіткнень, найгарячіше було на трьох напрямках15.10.24, 01:14 • 17196 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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