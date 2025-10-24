Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 121 бойове зіткнення, ворог запустив 3,5 тис. дронів

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 9562 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 13049 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 15083 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 20283 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 18909 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 34981 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24208 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19475 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27650 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72038 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
5.1м/с
89%
736мм
Популярнi новини
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 39631 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 14936 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31306 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30565 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 12371 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 10228 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 34985 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30637 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31372 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 8790 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 12427 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 27530 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50855 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 34140 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 121 бойове зіткнення, ворог запустив 3,5 тис. дронів

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, окупанти залучили 3502 дрони-камікадзе та здійснили 3523 обстріли. На Покровському напрямку Сили оборони знешкодили 97 окупантів та знищили техніку.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 121 бойове зіткнення, ворог запустив 3,5 тис. дронів

Від початку цієї доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Окупанти залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув шість керованих авіабомб, здійснив 174 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного, наразі одна атака триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Виїмки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 60 — безповоротно. Наші захисники знищили одиницю автомобільної техніки та 11 безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, українські захисники уразили танк, артилерійську систему, автомобіль та вісім укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

На фронті - 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу24.10.25, 08:20 • 3112 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна