17:15 • 8940 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 12376 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 14620 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 19827 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 18563 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34589 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24116 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19451 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27620 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 71775 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 121 боевое столкновение, враг запустил 3,5 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 432 просмотра

С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 121 боевое столкновение, враг запустил 3,5 тыс. дронов

С начала этих суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Оккупанты задействовали для поражения 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили одну штурмовую атаку оккупантов. Также враг нанес три авиаудара, при этом сбросил шесть управляемых авиабомб, совершил 174 обстрела, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовского и Каменки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили четыре штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного, сейчас одна атака продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Выемки.

На Константиновском направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 37 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 60 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили единицу автомобильной техники и 11 беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, украинские защитники поразили танк, артиллерийскую систему, автомобиль и восемь укрытий личного состава.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.

На фронте - 120 боев, поражен российский пункт управления: карта от Генштаба24.10.25, 08:20 • 3110 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина