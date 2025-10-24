Генштаб о ситуации на фронте: произошло 121 боевое столкновение, враг запустил 3,5 тыс. дронов

С начала этих суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Оккупанты задействовали для поражения 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили одну штурмовую атаку оккупантов. Также враг нанес три авиаудара, при этом сбросил шесть управляемых авиабомб, совершил 174 обстрела, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовского и Каменки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили четыре штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного, сейчас одна атака продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Выемки.

На Константиновском направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 37 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 60 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили единицу автомобильной техники и 11 беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, украинские защитники поразили танк, артиллерийскую систему, автомобиль и восемь укрытий личного состава.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.

