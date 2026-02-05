$43.170.02
Ексклюзив

"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 17056 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 19004 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 30857 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 63825 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28477 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27530 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22041 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14948 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14571 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Brent

Генштаб про ситуацію на фронті: 140 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,1 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 114 перегляди

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Ворог застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів.

Генштаб про ситуацію на фронті: 140 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,1 тис. дронів-камікадзе

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Ворог застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Платонівки. Ще три боєзіткнення в даний час не завершено.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. 

Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб05.02.26, 11:33 • 27531 перегляд

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 53 окупантів та поранили 37; знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, сім одиниць спеціальної техніки, також уражено самохідну артилерійську установку, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районі Злагоди та у бік Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Зелена Долина, Левадне, Орли.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Гірке, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення. 

ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб05.02.26, 06:49 • 22550 переглядiв

Антоніна Туманова

