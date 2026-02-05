$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 17365 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 16999 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 18960 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 30796 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63748 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28461 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27518 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14943 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14571 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Генштаб о ситуации на фронте: 140 боевых столкновений, враг запустил более 4,1 тыс. дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 68 просмотра

С начала суток произошло 140 боевых столкновений. Враг применил 4130 дронов-камикадзе и совершил 2315 обстрелов.

Генштаб о ситуации на фронте: 140 боевых столкновений, враг запустил более 4,1 тыс. дронов-камикадзе

С начала суток произошло 140 боевых столкновений. Враг применил 4130 дронов-камикадзе и совершил 2315 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4130 дронов-камикадзе и совершил 2315 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки. Еще три боестолкновения в настоящее время не завершены.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб05.02.26, 11:33 • 27518 просмотров

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Фили и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупантов и ранили 37; уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, семь единиц специальной техники, также поражена самоходная артиллерийская установка, пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления БпЛА и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов, в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Шевченковское, Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.

ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб05.02.26, 06:49 • 22550 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина