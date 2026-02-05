Генштаб о ситуации на фронте: 140 боевых столкновений, враг запустил более 4,1 тыс. дронов-камикадзе

С начала суток произошло 140 боевых столкновений. Враг применил 4130 дронов-камикадзе и совершил 2315 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4130 дронов-камикадзе и совершил 2315 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки. Еще три боестолкновения в настоящее время не завершены.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Фили и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупантов и ранили 37; уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, семь единиц специальной техники, также поражена самоходная артиллерийская установка, пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления БпЛА и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов, в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Шевченковское, Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.

ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб