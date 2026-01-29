Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" у Луганській області, вартість якої оцінюється у $100 мільйонів. Також були уражені численні ворожі пункти управління БпЛА на Запоріжжі та Херсонщині, а також склад боєприпасів на Запоріжжі.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської РЛС та низки пунктів управління БпЛА окупантів, пише УНН.
Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ"
Як вказано, орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.
Також уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.) Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область)
Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.
"Сили оборони продовжують методично знижувати наступальний потенціал російських загарбників. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога22.01.26, 13:14 • 17749 переглядiв