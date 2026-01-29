$42.770.19
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 5984 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 2244 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 4892 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 12488 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 19804 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 28293 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 28381 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 24662 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 21769 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" у Луганській області, вартість якої оцінюється у $100 мільйонів. Також були уражені численні ворожі пункти управління БпЛА на Запоріжжі та Херсонщині, а також склад боєприпасів на Запоріжжі.

Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської РЛС та низки пунктів управління БпЛА окупантів, пише УНН.

​Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ"

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.

​Також уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.) Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область)

- ідеться у повідомленні.

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

"​Сили оборони продовжують методично знижувати наступальний потенціал російських загарбників. ​Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога22.01.26, 13:14 • 17749 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область