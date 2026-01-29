Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської РЛС та низки пунктів управління БпЛА окупантів, пише УНН.

​Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" - повідомили у Генштабі.

Як вказано, орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.

​Також уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.) Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область) - ідеться у повідомленні.

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

"​Сили оборони продовжують методично знижувати наступальний потенціал російських загарбників. ​Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

