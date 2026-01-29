Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российской РЛС и ряда пунктов управления БпЛА оккупантов, пишет УНН.

Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лимаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ" - сообщили в Генштабе.

Как указано, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.

Также поражен ряд вражеских пунктов управления БпЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один - в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.) Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов, поражен склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область) - говорится в сообщении.

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

"Силы обороны продолжают методично снижать наступательный потенциал российских захватчиков. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника