Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" в Луганской области, стоимость которой оценивается в $100 миллионов. Также были поражены многочисленные вражеские пункты управления БпЛА на Запорожье и Херсонщине, а также склад боеприпасов на Запорожье.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российской РЛС и ряда пунктов управления БпЛА оккупантов, пишет УНН.
Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лимаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ"
Как указано, ориентировочная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.
Также поражен ряд вражеских пунктов управления БпЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Сладкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один - в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.) Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов, поражен склад боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область)
Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.
"Силы обороны продолжают методично снижать наступательный потенциал российских захватчиков. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
