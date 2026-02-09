Генсек ООН закликав відмовитися від ВВП як головного показника розвитку економіки
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світова економічна модель потребує трансформації. Він наголосив на необхідності вийти за межі ВВП як головного показника прогресу.
Світова економічна модель потребує радикальної трансформації, адже орієнтація виключно на зростання валового внутрішнього продукту заохочує забруднення довкілля та виснаження природних ресурсів. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у коментарі The Guardian, передає УНН.
Деталі
За словами Гутерріша, нинішні системи економічного обліку фактично штовхають людство до екологічної катастрофи, оскільки не враховують реальної цінності природи. Він наголосив, що світ має вийти за межі ВВП як головного показника прогресу та добробуту.
Генсек ООН підкреслив, що знищення лісів або надмірний вилов риби формально збільшують ВВП, хоча насправді завдають серйозної шкоди довкіллю та майбутньому людства. На його думку, ВВП показує вартість усього, але не відображає справжньої цінності для суспільства.
У січні в Женеві під егідою ООН відбулася міжнародна конференція Beyond GDP, у якій взяли участь провідні економісти світу. Вони працюють над створенням нового набору показників економічного успіху, який враховуватиме добробут людей, сталість розвитку та соціальну справедливість.
Експерти зазначають, що нескінченне економічне зростання на планеті з обмеженими ресурсами поглиблює кліматичну кризу, втрату біорізноманіття та соціальну нерівність. Водночас зростає запит на альтернативні економічні моделі, які поєднують розвиток із захистом довкілля та підвищенням якості життя.
В ООН наголошують, що мета ініціативи – не відмовитися від ВВП повністю, а доповнити його іншими показниками, які дадуть змогу оцінити, чи справді економічний розвиток покращує життя людей і зберігає планету для майбутніх поколінь.
