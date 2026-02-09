Генсек ООН призвал отказаться от ВВП как главного показателя развития экономики
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировая экономическая модель нуждается в трансформации. Он отметил необходимость выйти за пределы ВВП как главного показателя прогресса.
Мировая экономическая модель нуждается в радикальной трансформации, ведь ориентация исключительно на рост валового внутреннего продукта поощряет загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в комментарии The Guardian, передает УНН.
Детали
По словам Гутерриша, нынешние системы экономического учета фактически толкают человечество к экологической катастрофе, поскольку не учитывают реальной ценности природы. Он подчеркнул, что мир должен выйти за пределы ВВП как главного показателя прогресса и благосостояния.
Генсек ООН подчеркнул, что уничтожение лесов или чрезмерный вылов рыбы формально увеличивают ВВП, хотя на самом деле наносят серьезный ущерб окружающей среде и будущему человечества. По его мнению, ВВП показывает стоимость всего, но не отражает истинной ценности для общества.
В январе в Женеве под эгидой ООН состоялась международная конференция Beyond GDP, в которой приняли участие ведущие экономисты мира. Они работают над созданием нового набора показателей экономического успеха, который будет учитывать благосостояние людей, устойчивость развития и социальную справедливость.
Эксперты отмечают, что бесконечный экономический рост на планете с ограниченными ресурсами усугубляет климатический кризис, потерю биоразнообразия и социальное неравенство. В то же время растет запрос на альтернативные экономические модели, которые сочетают развитие с защитой окружающей среды и повышением качества жизни.
В ООН отмечают, что цель инициативы – не отказаться от ВВП полностью, а дополнить его другими показателями, которые позволят оценить, действительно ли экономическое развитие улучшает жизнь людей и сохраняет планету для будущих поколений.
