Генсек ООН призвал отказаться от ВВП как главного показателя развития экономики

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Эксклюзив
16:18 • 256 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 2542 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 17303 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 32666 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 36924 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 54070 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52399 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42159 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40453 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 27027 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.8м/с
76%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 32539 просмотра
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света9 февраля, 06:57 • 6872 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 20781 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 13645 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo13:13 • 11588 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 3258 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30 • 13714 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 58259 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 79657 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 96350 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дмитрий Михайленко
Актуальные места
Украина
Сумская область
Франция
Соединённые Штаты
Италия
Реклама
УНН Lite
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 536 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 1550 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 32616 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 37415 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 50625 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Forbes
Бильд

Генсек ООН призвал отказаться от ВВП как главного показателя развития экономики

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировая экономическая модель нуждается в трансформации. Он отметил необходимость выйти за пределы ВВП как главного показателя прогресса.

Генсек ООН призвал отказаться от ВВП как главного показателя развития экономики

Мировая экономическая модель нуждается в радикальной трансформации, ведь ориентация исключительно на рост валового внутреннего продукта поощряет загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в комментарии The Guardian, передает УНН.

Детали

По словам Гутерриша, нынешние системы экономического учета фактически толкают человечество к экологической катастрофе, поскольку не учитывают реальной ценности природы. Он подчеркнул, что мир должен выйти за пределы ВВП как главного показателя прогресса и благосостояния.

Генсек ООН подчеркнул, что уничтожение лесов или чрезмерный вылов рыбы формально увеличивают ВВП, хотя на самом деле наносят серьезный ущерб окружающей среде и будущему человечества. По его мнению, ВВП показывает стоимость всего, но не отражает истинной ценности для общества.

Украина имеет огромный экономический потенциал, чтобы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия - Рубио04.02.26, 19:26 • 2781 просмотр

В январе в Женеве под эгидой ООН состоялась международная конференция Beyond GDP, в которой приняли участие ведущие экономисты мира. Они работают над созданием нового набора показателей экономического успеха, который будет учитывать благосостояние людей, устойчивость развития и социальную справедливость.

Эксперты отмечают, что бесконечный экономический рост на планете с ограниченными ресурсами усугубляет климатический кризис, потерю биоразнообразия и социальное неравенство. В то же время растет запрос на альтернативные экономические модели, которые сочетают развитие с защитой окружающей среды и повышением качества жизни.

В ООН отмечают, что цель инициативы – не отказаться от ВВП полностью, а дополнить его другими показателями, которые позволят оценить, действительно ли экономическое развитие улучшает жизнь людей и сохраняет планету для будущих поколений.

"Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо": Трамп требует от союзников 5% ВВП на оборону20.01.26, 22:47 • 8486 просмотров

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Животные
Женева
Хранитель
Организация Объединенных Наций