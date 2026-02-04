Украина имеет огромный экономический потенциал, чтобы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина имеет огромный экономический потенциал, чтобы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с правильными экономическими шагами, передает УНН.

Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее отстроить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с правильными экономическими шагами - сказал Рубио.

Напомним

