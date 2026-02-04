$43.190.22
16:19 • 4022 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 8988 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 9172 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 10114 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 17616 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24736 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19267 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22400 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 36001 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51732 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Украина имеет огромный экономический потенциал, чтобы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия - Рубио

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Украина имеет потенциал удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия. Это возможно при условии правильных экономических шагов и использования критически важных полезных ископаемых.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина имеет огромный экономический потенциал, чтобы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с правильными экономическими шагами, передает УНН

Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее отстроить. Украина имеет огромный экономический потенциал, это страна, которая может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия с правильными экономическими шагами 

- сказал Рубио. 

Напомним 

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и рф борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Украина