Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Україна має потенціал подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття. Це можливо за умови правильних економічних кроків та використання критично важливих корисних копалин.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття з правильними економічними кроками, передає УНН.
Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття з правильними економічними кроками
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.