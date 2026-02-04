Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття з правильними економічними кроками, передає УНН.

Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття з правильними економічними кроками - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.