16:19 • 3054 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 6826 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 7434 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 8508 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 16997 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24471 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19112 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22294 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35904 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51538 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 162 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 1364 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 2908 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 4672 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 27036 перегляди
Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття - Рубіо

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Україна має потенціал подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття. Це можливо за умови правильних економічних кроків та використання критично важливих корисних копалин.

Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна має величезний економічний потенціал, щоб подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття з правильними економічними кроками, передає УНН

Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття з правильними економічними кроками 

- сказав Рубіо. 

Нагадаємо 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна