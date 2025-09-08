Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 9 вересня відвідає Велику Британію для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він проведе низку двосторонніх зустрічей.
Завтра, 9 вересня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Велику Британію, де візьме участь у засіданні групи "Рамштайн", передає УНН із посиланням на НАТО.
Генеральний секретар (НАТО - ред.) матиме низку двосторонніх зустрічей та візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України
Раніше
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" та очікування нових пакетів підтримки від партнерів.
