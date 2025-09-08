$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 490 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 9732 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 8360 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 7604 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 12732 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 17874 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 22021 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 26768 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40082 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61707 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
64%
754мм
Популярные новости
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных8 сентября, 04:35 • 10613 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 31190 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 29938 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 34396 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 17065 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 36931 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 31827 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 33096 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 129010 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 110539 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 36931 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 29309 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 34029 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 65771 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 123183 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Facebook
YouTube
Instagram
9К720 Искандер

Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 сентября посетит Великобританию для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он проведет ряд двусторонних встреч.

Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября

Завтра, 9 сентября, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Великобританию, где примет участие в заседании группы "Рамштайн", передает УНН со ссылкой на НАТО.

Генеральный секретарь (НАТО - ред.) проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 

- говорится в сообщении.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" и ожидания новых пакетов поддержки от партнеров. 

Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре - Минобороны13.08.25, 15:31 • 3747 просмотров

Антонина Туманова

Политика
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
НАТО
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина