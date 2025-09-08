Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 сентября посетит Великобританию для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он проведет ряд двусторонних встреч.
Завтра, 9 сентября, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Великобританию, где примет участие в заседании группы "Рамштайн", передает УНН со ссылкой на НАТО.
Генеральный секретарь (НАТО - ред.) проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в формате "Рамштайн" и ожидания новых пакетов поддержки от партнеров.
