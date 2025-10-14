Генпрокурор розповів делегації ЄС про роботу щодо захисту дітей та впровадження перехідного правосуддя

Генеральний прокурор Руслан Кравченко проінформував делегацію Європейського Союзу про роботу щодо захисту дітей та впровадження перехідного правосуддя в Україні. Партнери висловили готовність долучитися до роботи з напрацювання системного проєкту, передає УНН.

Провів надзвичайно важливу зустріч із делегацією Європейського Союзу. З Командувачем цивільними операціями ЄС, генеральним директором Європейської служби зовнішніх дій Стефано Томатом і командою ЄСЗД, а також Головою Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні Рольфом Холмбо та фахівцями місії обговорили сьогодні поточну співпрацю та майбутні перспективи - написав Кравченко.

Генпрокурор висловив вдячність Європейському Союзу за послідовну та відчутну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф – як на гуманітарному та військовому напрямках, так і на політико-дипломатичному рівні.

"Запевнив колег у повній відданості України європейському шляху.

Під час зустрічі обговорили ключові пріоритети нашої роботи:

Перше. Прокуратура зосереджена на фіксації вчинених рф воєнних злочинів, документуванні та розслідуванні їх. Наголосив, що подальше притягнення усіх воєнних злочинців до відповідальності – це наша спільна мета. Друге. Поінформував колег про поточну роботу щодо захисту дітей. Це один із ключових пріоритетів органів прокуратури як в розрізі повномасштабної збройної агресії рф, так і в цілому", - повідомив Кравченко.

Генпрокурор розповів партнерам про роботу в судах і представництво державного обвинувачення ним особисто та керівниками обласних прокуратур у справах щодо найтяжчих злочинів проти дітей та про досягнуті результати.

"Третє. Окрема увага іноземних партнерів завжди прикута до захисту прав і інтересів інвесторів. Розповів про кроки Офісу Генпрокурора в цьому напрямку, в тому числі - про результати роботи онлайн-платформи "СтопТиск". Наголосив, що питання захисту національних і іноземних інвестицій перебуває на моєму особистому контролі. Чесний бізнес має працювати вільно і без страху, сплачувати податки, створювати робочі місця і наповнювати бюджет. Це одна із основних засад економічної стійкості країни, особливо в умовах війни", - написав Кравченко.

Також Кравченко розповів партнерам про впровадження перехідного правосуддя в Україні.

"Останнє, але не менш важливе - впровадження перехідного правосуддя в Україні. Це питання критично важливе для України і я радий, що партнери висловили готовність долучитися до роботи з напрацювання системного проєкту, адаптованого до викликів сьогодення. Дякую колегам за насичену продуктивну зустріч. Завжди приємно спілкуватися з однодумцями та усвідомлювати, що наша мета єдина - відновлення справедливості і верховенства права", - зазначив Кравченко.

