Ексклюзив
11:53 • 2470 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3398 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4884 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10629 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13552 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13681 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув'язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13238 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15432 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15206 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16405 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Генпрокурор розповів делегації ЄС про роботу щодо захисту дітей та впровадження перехідного правосуддя

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко поінформував делегацію Європейського Союзу про роботу щодо захисту дітей та впровадження перехідного правосуддя в Україні. Партнери висловили готовність долучитися до розробки системного проєкту.

Генпрокурор розповів делегації ЄС про роботу щодо захисту дітей та впровадження перехідного правосуддя

Генеральний прокурор Руслан Кравченко проінформував делегацію Європейського Союзу про роботу щодо захисту дітей та впровадження перехідного правосуддя в Україні. Партнери висловили готовність долучитися до роботи з напрацювання системного проєкту, передає УНН.

Провів надзвичайно важливу зустріч із делегацією Європейського Союзу. З Командувачем цивільними операціями ЄС, генеральним директором Європейської служби зовнішніх дій Стефано Томатом і командою ЄСЗД, а також Головою Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні Рольфом Холмбо та фахівцями місії обговорили сьогодні поточну співпрацю та майбутні перспективи

- написав Кравченко.

Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей13.10.25, 16:46 • 13373 перегляди

Генпрокурор висловив вдячність Європейському Союзу за послідовну та відчутну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф – як на гуманітарному та військовому напрямках, так і на політико-дипломатичному рівні.

"Запевнив колег у повній відданості України європейському шляху.

Під час зустрічі обговорили ключові пріоритети нашої роботи:

Перше.  Прокуратура зосереджена на фіксації вчинених рф воєнних злочинів, документуванні та розслідуванні їх. Наголосив, що подальше притягнення усіх воєнних злочинців до відповідальності – це наша спільна мета. Друге. Поінформував колег про поточну роботу щодо захисту дітей. Це один із ключових пріоритетів органів прокуратури як в розрізі повномасштабної збройної агресії рф, так і в цілому", - повідомив Кравченко.

Генпрокурор розповів партнерам про роботу в судах і представництво державного обвинувачення ним особисто та керівниками обласних прокуратур у справах щодо найтяжчих злочинів проти дітей та про досягнуті результати.

"Третє. Окрема увага іноземних партнерів завжди прикута до захисту прав і інтересів інвесторів. Розповів про кроки Офісу Генпрокурора в цьому напрямку, в тому числі - про результати роботи онлайн-платформи "СтопТиск". Наголосив, що питання захисту національних і іноземних інвестицій перебуває на моєму особистому контролі. Чесний бізнес має працювати вільно і без страху, сплачувати податки, створювати робочі місця і наповнювати бюджет. Це одна із основних засад економічної стійкості країни, особливо в умовах війни", - написав Кравченко.

Також Кравченко  розповів партнерам про впровадження перехідного правосуддя в Україні.

"Останнє, але не менш важливе - впровадження перехідного правосуддя в Україні. Це питання критично важливе для України і я радий, що партнери висловили готовність долучитися до роботи з напрацювання системного проєкту, адаптованого до викликів сьогодення. Дякую колегам за насичену продуктивну зустріч. Завжди приємно спілкуватися з однодумцями та усвідомлювати, що наша мета єдина - відновлення справедливості і верховенства права", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор Кравченко обговорив зі швейцарським послом посилення співпраці в питаннях екстрадиції26.09.25, 15:21 • 2967 переглядiв

Анна Мурашко

