Генпрокурор рассказал делегации ЕС о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Эксклюзив
11:53 • 1478 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 2356 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 4198 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 10326 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 13291 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 13560 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 13145 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 15390 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 15164 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 16376 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.7м/с
68%
751мм
Популярные новости
Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14 октября, 02:36 • 12494 просмотра
"Не удается сыграть оптимальным составом": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Азербайджаном14 октября, 03:01 • 8670 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 28003 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка06:35 • 6258 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 17739 просмотра
публикации
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 1478 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 51560 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 51590 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 58982 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 55326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Прокудин Александр Сергеевич
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Европа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 24973 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 29699 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 31174 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 30848 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 58283 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Генпрокурор рассказал делегации ЕС о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко проинформировал делегацию Европейского Союза о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия в Украине. Партнеры выразили готовность присоединиться к разработке системного проекта.

Генпрокурор рассказал делегации ЕС о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко проинформировал делегацию Европейского Союза о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия в Украине. Партнеры выразили готовность присоединиться к работе по разработке системного проекта, передает УНН.

Провел чрезвычайно важную встречу с делегацией Европейского Союза. С Командующим гражданскими операциями ЕС, генеральным директором Европейской службы внешних действий Стефано Томатом и командой ЕСВД, а также Главой Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине Рольфом Холмбо и специалистами миссии обсудили сегодня текущее сотрудничество и будущие перспективы

- написал Кравченко.

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей13.10.25, 16:46 • 13370 просмотров

Генпрокурор выразил благодарность Европейскому Союзу за последовательную и ощутимую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ – как на гуманитарном и военном направлениях, так и на политико-дипломатическом уровне.

"Заверил коллег в полной приверженности Украины европейскому пути.

Во время встречи обсудили ключевые приоритеты нашей работы:

Первое. Прокуратура сосредоточена на фиксации совершенных РФ военных преступлений, документировании и расследовании их. Подчеркнул, что дальнейшее привлечение всех военных преступников к ответственности – это наша общая цель. Второе. Проинформировал коллег о текущей работе по защите детей. Это один из ключевых приоритетов органов прокуратуры как в разрезе полномасштабной вооруженной агрессии РФ, так и в целом", - сообщил Кравченко.

Генпрокурор рассказал партнерам о работе в судах и представительстве государственного обвинения им лично и руководителями областных прокуратур по делам о самых тяжких преступлениях против детей и о достигнутых результатах.

"Третье. Отдельное внимание иностранных партнеров всегда приковано к защите прав и интересов инвесторов. Рассказал о шагах Офиса Генпрокурора в этом направлении, в том числе - о результатах работы онлайн-платформы "СтопДавление". Подчеркнул, что вопрос защиты национальных и иностранных инвестиций находится на моем личном контроле. Честный бизнес должен работать свободно и без страха, платить налоги, создавать рабочие места и наполнять бюджет. Это одна из основных основ экономической устойчивости страны, особенно в условиях войны", - написал Кравченко.

Также Кравченко рассказал партнерам о внедрении переходного правосудия в Украине.

"Последнее, но не менее важное - внедрение переходного правосудия в Украине. Этот вопрос критически важен для Украины и я рад, что партнеры выразили готовность присоединиться к работе по разработке системного проекта, адаптированного к вызовам современности. Спасибо коллегам за насыщенную продуктивную встречу. Всегда приятно общаться с единомышленниками и осознавать, что наша цель едина - восстановление справедливости и верховенства права", - отметил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции26.09.25, 15:21 • 2967 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Руслан Кравченко
Европейский Союз
Украина