Генпрокурор рассказал делегации ЕС о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко проинформировал делегацию Европейского Союза о работе по защите детей и внедрению переходного правосудия в Украине. Партнеры выразили готовность присоединиться к работе по разработке системного проекта, передает УНН.

Провел чрезвычайно важную встречу с делегацией Европейского Союза. С Командующим гражданскими операциями ЕС, генеральным директором Европейской службы внешних действий Стефано Томатом и командой ЕСВД, а также Главой Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине Рольфом Холмбо и специалистами миссии обсудили сегодня текущее сотрудничество и будущие перспективы - написал Кравченко.

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей

Генпрокурор выразил благодарность Европейскому Союзу за последовательную и ощутимую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ – как на гуманитарном и военном направлениях, так и на политико-дипломатическом уровне.

"Заверил коллег в полной приверженности Украины европейскому пути.

Во время встречи обсудили ключевые приоритеты нашей работы:

Первое. Прокуратура сосредоточена на фиксации совершенных РФ военных преступлений, документировании и расследовании их. Подчеркнул, что дальнейшее привлечение всех военных преступников к ответственности – это наша общая цель. Второе. Проинформировал коллег о текущей работе по защите детей. Это один из ключевых приоритетов органов прокуратуры как в разрезе полномасштабной вооруженной агрессии РФ, так и в целом", - сообщил Кравченко.

Генпрокурор рассказал партнерам о работе в судах и представительстве государственного обвинения им лично и руководителями областных прокуратур по делам о самых тяжких преступлениях против детей и о достигнутых результатах.

"Третье. Отдельное внимание иностранных партнеров всегда приковано к защите прав и интересов инвесторов. Рассказал о шагах Офиса Генпрокурора в этом направлении, в том числе - о результатах работы онлайн-платформы "СтопДавление". Подчеркнул, что вопрос защиты национальных и иностранных инвестиций находится на моем личном контроле. Честный бизнес должен работать свободно и без страха, платить налоги, создавать рабочие места и наполнять бюджет. Это одна из основных основ экономической устойчивости страны, особенно в условиях войны", - написал Кравченко.

Также Кравченко рассказал партнерам о внедрении переходного правосудия в Украине.

"Последнее, но не менее важное - внедрение переходного правосудия в Украине. Этот вопрос критически важен для Украины и я рад, что партнеры выразили готовность присоединиться к работе по разработке системного проекта, адаптированного к вызовам современности. Спасибо коллегам за насыщенную продуктивную встречу. Всегда приятно общаться с единомышленниками и осознавать, что наша цель едина - восстановление справедливости и верховенства права", - отметил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко обсудил со швейцарским послом усиление сотрудничества в вопросах экстрадиции