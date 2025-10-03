Гегсет підтвердив атаку військовими США невеликого човна у водах біля Венесуели: є загиблі

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 11931 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35 • 17692 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 28707 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 29902 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 20851 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 35803 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 30940 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20108 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20091 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16442 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
84%
755мм
Популярнi новини
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовностіPhoto3 жовтня, 12:20 • 11923 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 23976 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 16841 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 3490 перегляди
“Шість хвилин”: Бессент кричав на Свириденко під час обговорення угоди щодо корисних копалин у лютому - ЗМІ17:22 • 3118 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 16880 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 24045 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 28707 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 29902 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 35803 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Білорусь
Крим
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 3552 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo16:00 • 11931 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 27207 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 30652 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 73602 перегляди
Актуальне
The New York Times
Свіфт
TikTok
Facebook
Instagram

Гегсет підтвердив атаку військовими США невеликого човна у водах біля Венесуели: є загиблі

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Міністр оборони США підтвердив атаку американських військових на човен, який займався контрабандою наркотиків біля Венесуели. Внаслідок удару загинуло четверо людей, що були названі "наркотерористами".

Гегсет підтвердив атаку військовими США невеликого човна у водах біля Венесуели: є загиблі

У довідці міністра оборони США вказано, що атаковане судно "займалося контрабандою наркотиків, люди на борту були наркотерористами". Передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У міжнародних водах біля узбережжя Венесуели, четверо людей загинули внаслідок удару американських військових по човну, підозрюваному у перевезенні наркотиків. Атака була узгодженя розпорядженням президента США Дональда Трампа, яке вийшло нещодавно.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив у п'ятницю, що віддав наказ про четвертий удар по невеликому човну в водах біля Венесуели.

Зазначимо, що американські війська неодноразово атакували човни, підозрювані у перевезенні наркотиків, протягом останніх тижнів. Внаслідок цих дій загинуло 17 людей, усіх з яких Трамп назвав "терористами".

Нагадаємо

Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі.

У вересні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США  

Військові США завдали удару по венесуельському судну з наркотиками: 11 загиблих03.09.25, 05:00 • 6244 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки