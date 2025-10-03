Гегсет підтвердив атаку військовими США невеликого човна у водах біля Венесуели: є загиблі
Київ • УНН
Міністр оборони США підтвердив атаку американських військових на човен, який займався контрабандою наркотиків біля Венесуели. Внаслідок удару загинуло четверо людей, що були названі "наркотерористами".
У довідці міністра оборони США вказано, що атаковане судно "займалося контрабандою наркотиків, люди на борту були наркотерористами". Передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
У міжнародних водах біля узбережжя Венесуели, четверо людей загинули внаслідок удару американських військових по човну, підозрюваному у перевезенні наркотиків. Атака була узгодженя розпорядженням президента США Дональда Трампа, яке вийшло нещодавно.
Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив у п'ятницю, що віддав наказ про четвертий удар по невеликому човну в водах біля Венесуели.
Зазначимо, що американські війська неодноразово атакували човни, підозрювані у перевезенні наркотиків, протягом останніх тижнів. Внаслідок цих дій загинуло 17 людей, усіх з яких Трамп назвав "терористами".
Нагадаємо
Дональд Трамп встановив новий термін для ХАМАС: угруповання має погодитися на мирну угоду для сектора Газа до півночі неділі.
У вересні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США
