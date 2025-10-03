Гегсет подтвердил атаку военными США небольшой лодки в водах у Венесуэлы: есть погибшие
Киев • УНН
Министр обороны США подтвердил атаку американских военных на лодку, занимавшуюся контрабандой наркотиков у Венесуэлы. В результате удара погибли четыре человека, названные "наркотеррористами".
В справке министра обороны США указано, что атакованное судно "занималось контрабандой наркотиков, люди на борту были наркотеррористами". Передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В международных водах у побережья Венесуэлы, четыре человека погибли в результате удара американских военных по лодке, подозреваемой в перевозке наркотиков. Атака была согласована распоряжением президента США Дональда Трампа, которое вышло недавно.
Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил в пятницу, что отдал приказ о четвертом ударе по небольшой лодке в водах у Венесуэлы.
Отметим, что американские войска неоднократно атаковали лодки, подозреваемые в перевозке наркотиков, в течение последних недель. В результате этих действий погибло 17 человек, всех из которых Трамп назвал "террористами".
Напомним
Дональд Трамп установил новый срок для ХАМАС: группировка должна согласиться на мирное соглашение для сектора Газа до полуночи воскресенья.
В сентябре президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США
Военные США нанесли удар по венесуэльскому судну с наркотиками: 11 погибших03.09.25, 05:00 • 6244 просмотра