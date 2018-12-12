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Глава ЦРУ поділиться з членами Конгресу США розвідданими у справі Хашоґджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джина Хеспел проведе для деяких членів Палати представників Конгресу закритий брифінг, присвячений обставинам вбивства в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на телекомпанію NBC. 

Глава ЦРУ поділиться з членами Конгресу США розвідданими у справі Хашоґджі

За їхніми даними, Хеспел проінформує ключових конгресменів, в тому числі з спецкомітеті з розвідки, про те, що саме національній розвідці США відомо про обставини вбивства Хашоґджі в жовтні. Раніше глава ЦРУ вже проводила подібний брифінг для членів верхньої палати Конгресу. За його підсумками, ряд сенаторів висловили впевненість в тому, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд нібито має пряме відношення до вбивства.

Як повідомляє видання NBC, на цей момент закритий брифінг для членів спецкомітету з розвідки Палати представників вже провели кілька високопоставлених представників національної розвідки США. У четвер в нижній палаті також виступлять держсекретар США Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс, які дадуть відповідь на питання законодавців, в тому числі що стосуються ситуації навколо Хашоґджи і відносин між Вашингтоном і Ер-Ріяд, зазначає телеканал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано останні слова Хашоґджі перед смертю

За даними джерел видання, минулого тижня Вашингтон відвідав директор Національної розвідувальної організації Турецької Республіки Хакан Фідан, який також поінформував ряд американських сенаторів про те, як просувається ініційоване Анкарою розслідування вбивства Хашоґджі.

Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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