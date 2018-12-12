Глава ЦРУ поделится с членами Конгресса США разведданными по делу Хашоґджи

По данным телеканала, Хеспел проинформирует ключевых конгрессменов, в том числе с Спецкомитета по разведке, о том, что именно национальной разведке США известно об обстоятельствах убийства Хашоґджи в октябре. Ранее глава ЦРУ уже проводила подобный брифинг для членов верхней палаты Конгресса. По его итогам, ряд сенаторов выразили уверенность в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд якобы имеет прямое отношение к убийству.

Как сообщает издание NBC, в данный момент закрыт брифинг для членов спецкомитета по разведке Палаты представителей уже провели несколько высокопоставленных представителей национальной разведки США. В четверг в нижней палате также выступят госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Маттис, которые дадут ответ на вопрос законодателей, в том числе касающиеся ситуации вокруг Хашоґджи и отношений между Вашингтоном и Эр-Рияд, отмечает телеканал.

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По данным источников издания, на прошлой неделе Вашингтон посетил директор Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакан Фидан, который также проинформировал ряд американских сенаторов о том, как продвигается инициировано Анкарой расследования убийства Хашоґджи.

Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашоґджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашоґджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.