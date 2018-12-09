Опубліковано останні слова Хашоґджі перед смертю - CNN

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Останні слова перед смертю саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі були про те, що він не може дихати. Про це повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на джерело, який слухав аудіозапис розправи над журналістом в Стамбулі, передає УНН.