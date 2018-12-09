Опубліковано останні слова Хашоґджі перед смертю - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Останні слова перед смертю саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі були про те, що він не може дихати. Про це повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на джерело, який слухав аудіозапис розправи над журналістом в Стамбулі, передає УНН.
“Я не можу дихати”, — цитує джерело останні слова Хашоґджі.
Як передає телекомпанія, на аудіозаписі грає музика, яку включили спеціально для того, щоб заглушити шум боротьби з журналістом і подальше розчленування його тіла.
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За даними джерела, запис вказує на те, що вбивці Хашоґджі періодично телефонували і повідомляли про те, що відбувалося.
Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.