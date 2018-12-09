Саудівська Аравія не видасть Туреччині обвинувачених у вбивстві Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Влада Саудівської Аравії не видасть Туреччині обвинувачених у вбивстві в Стамбулі Джамаля Хашкаджі, незважаючи на відповідний запит Анкари. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми не передаватиме Туреччині наших підданих в рамках розслідування (справи - ред.) про вбивство Джамаля Хашкаджі. Ми хочемо докопатися до істини в тому, що сталося з Хашкаджі, і не будемо нічого приховувати", - заявив Адель аль-Джубейр, міністр закордонних справ королівства Саудівська Аравія.
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Зазначають, що турецький суд 5 грудня видав ордер на арешт колишнього заступника Служби загальної розвідки Саудівської Аравії генерала Ахмеда Асир і екс-радника принца - Сауда аль-Кахтані, яких підозрюються в причетності до вбивства Хашкаджі. За даними газети Yeni Safak, кримінальний суд Стамбула в кінці листопада видав ордер на заочний арешт 15 саудівців, обвинувачених в розправі над Хашкаджі. Анкара направила запит на їх екстрадицію в Ер-Ріяд.
Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.