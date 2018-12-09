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Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Киев • УНН

 • 10376 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Власти Саудовской Аравии не выдадут Турции обвиняемых в убийстве в Стамбуле Джамаль Хашкаджи, несмотря на соответствующий запрос Анкары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи

"Мы не передадим Турции наших подданных в рамках расследования (дела - ред.) Об убийстве Джамаля Хашкаджи. Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашкаджи, и не будем ничего скрывать", - заявил Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел королевства Саудовская Аравия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хашкаджи обсуждал в WhatsApp кампанию против власти в Эр-Рияде и боялся ее мести 

Отмечают, что турецкий суд 5 декабря выдал ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асир и экс-советника принца - Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. По данным газеты Yeni Safak, уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд.

Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, и не умалчивал о проблемныхаспектах деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь. 

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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