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Прихильниця жорсткого курсу щодо Саудівської Аравії пішла у відставку з Білого дому

Прихильниця жорсткого курсу щодо Саудівської Аравії пішла у відставку з Білого дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Високопоставлений співробітник Ради національної безпеки при Білому домі Кірстен Фонтенроуз, яка займалася політику щодо Саудівської Аравії, пішла у відставку. Як повідомила газета The New York Times, це сталося негайно після повернення Фонтенроуз із Ер-Ріяда до Вашингтона в минулу п’ятницю, передає УНН.

Виданню не вдалося з’ясувати причини і підстави відставки. У публікації наголошується, що Фонтенроуз була прихильницею жорсткого курсу по відношенню до Саудівської Аравії через вбивство журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. Зокрема, вона особисто наполягала на включенні до списку санкцій США екс-радника саудівського принца-наступника Сауда аль-Кахтані.

За даними газети, Фонтенроуз у минулу п’ятницю мала непросту розмову зі своїм безпосереднім керівництвом у Раді національної безпеки, де вона очолює департамент Перської затоки. У СНБ відмовилися прокоментувати матеріал видання, сама Фонтенроуз не відповіла на запит журналістів.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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