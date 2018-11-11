Al Jazeera опублікував останні слова саудівського журналіста

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Саудівський журналіст Джамаль Ахмад Хашоґджі, убитий у генконсульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, перед смертю вимовив фразу, що починається зі слів “я задихаюся”. Про це в неділю повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на журналіста турецької газети Daily Sabah Назіфа Караман.

“Я задихаюся ... приберіть цей мішок із моєї голови, у мене клаустрофобія”, — наводить телеканал витяги з аудіозапису, нібито зробленого в генконсульстві. При цьому він не уточнює, яким чином у його розпорядженні виявилася дана плівка.

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За твердженням Караман, Хашоґджі задихнувся через сім хвилин після того, як йому наділи на голову поліетиленовий пакет. За його інформацією, вбивця поклав на підлогу поліетиленові мішки, перш ніж розчленувати труп.

Як зазначає телеканал, Караман повідомив, що турецька газета незабаром опублікує деякі записи, на яких відображені останні моменти життя саудівського журналіста.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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