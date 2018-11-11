Al Jazeera опублікував останні слова саудівського журналіста

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Саудівський журналіст Джамаль Ахмад Хашоґджі, убитий у генконсульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, перед смертю вимовив фразу, що починається зі слів “я задихаюся”. Про це в неділю повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на журналіста турецької газети Daily Sabah Назіфа Караман.