Al Jazeera опубликовал последние слова саудовского журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Саудовский журналист Джамаль Ахмад Хашкаджи, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, перед смертью произнес фразу, начинающуюся со слов “я задыхаюсь”. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на журналиста турецкой газеты Daily Sabah Назифа Караман, информирует УНН.
“Я задыхаюсь ... уберите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия”, — приводит телеканал выдержки из аудиозаписи, якобы сделанного в генконсульстве. При этом он не уточняет, каким образом в его распоряжении оказалась данная пленка.
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По утверждению Стамбула, Хашкаджи задохнулся через семь минут после того, как ему надели на голову полиэтиленовый пакет. По его информации, убийца положил на пол полиэтиленовые мешки, прежде чем расчленить труп.
Как отмечает телеканал, Караман сообщил, что турецкая газета вскоре опубликует некоторые записи, на которых запечатлены последние моменты жизни саудовского журналиста.
Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.