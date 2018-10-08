Зникнення журналіста: Туреччина запросила обшук консульства Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Туреччина запросила дозвіл на обшук консульства Саудівської Аравії, в якому тиждень тому зник журналіст, який писав для The Washington Post, Джамаль Хашкаджі, повідомляє Haaretz з посиланням на турецький телеканал NTV, передає УНН.
Крім того, за інформацією видання, Туреччина вже двічі викликала посла Саудівської Аравії щодо цієї справи.
Нагадаємо, у неділю президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він особисто прослідкує за справою зниклого саудівського журналіста.
Зазначимо, журналіст і критик саудівського уряду Джамаль Хашоггі зник після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі у вівторок. Після цього його більше не бачили.
Як повідомляв УНН, турецька поліція вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі міг бути убитий в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.