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Саудівська Аравія підтвердила смерть журналіста Хашоґджі

Саудівська Аравія підтвердила смерть журналіста Хашоґджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Між журналістом The Washington Post Джамалем Ахмадом Хашоґджі і людьми у генконсульстві Саудівської Аравії у Стамбулі стався конфлікт, у результаті якого репортер загинув, повідомляє Reuters із посиланням на заяву генпрокурора Саудівської Аравії Сауда аль-Муаджі, інформує УНН із посиланням на Саудівське агентство друку.

“Попередні підсумки розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою за фактом зникнення підданого Джамаля Хашоґджі, вказують, що суперечка, яка виникла у нього з кількома людьми під час його перебування в генеральному консульстві королівства в Стамбулі, переросла у сварку та бійку, що призвело до його смерті”, — цитує генпрокурора Саудівське агентство друку.

За словами аль-Муаджіба, зараз ведеться розслідування, під слідством перебувають 18 підданих країни. Їхні особи не розкриваються.

Він також повідомив про те, що зі своїх постів звільнені радник принца-наступника генерал Ахмед Асир, який займав високу посаду в розвідці королівства, і радник королівської канцелярії в ранзі міністра Сауд аль-Кахтані.

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд доручив спадкоємцю принцу Мухаммеду бен Сальману провести реорганізацію розвідслужб країни після інциденту з пропажею журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. Для цих цілей буде створений спеціальний міжвідомчий комітет на чолі з принцем.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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