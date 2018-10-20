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Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Хашкаджи

Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 12037 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Между журналистом The Washington Post Джамалем Хашкаджи и людьми в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошел конфликт, в результате которого репортер погиб, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба, информирует УНН со ссылкой на Саудовское агентство печати.

"Предварительные итоги расследования, проведенного генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашкаджи, указывают, что спор, возникший у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, перерос в ссору и драку, что привело к его смерти" , - цитирует генпрокурора Саудовское агентство печати.

По словам аль-Муаджиба, в настоящий момент ведется расследование, под следствием находятся 18 подданных страны. Их личности не раскрываются.

Он также сообщил о том, что со своих постов уволены советник наследного принца генерал Ахмед Асири, занимавший высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману провести реорганизацию разведслужб страны после инцидента с пропажей журналиста Джамаля Хашкаджи. Для этих целей будет создан специальный межведомственный комитет во главе с принцем.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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