ЗМІ: У резиденції саудівського генконсула в Стамбулі знайшли сліди кислоти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція Туреччини знайшла сліди фтористоводневої кислоти та інших хімікатів на території резиденції генерального консула Саудівської Аравії у Стамбулі Мохаммеда аль-Отайбі, де був убитий журналіст Джамаль Ахмад Хашоґджі. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на джерело в турецькій генеральній прокуратурі, передає УНН.
За версією слідства, ці хімікати використовувалися, щоб позбутися від тіла вбитого опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі. Також джерело розповіло, що сліди кислоти були виявлені в колодязі на території резиденції.
Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.
Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.