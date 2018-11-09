ЗМІ: У резиденції саудівського генконсула в Стамбулі знайшли сліди кислоти

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція Туреччини знайшла сліди фтористоводневої кислоти та інших хімікатів на території резиденції генерального консула Саудівської Аравії у Стамбулі Мохаммеда аль-Отайбі, де був убитий журналіст Джамаль Ахмад Хашоґджі. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на джерело в турецькій генеральній прокуратурі, передає УНН.