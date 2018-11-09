СМИ: В резиденции саудовского генконсула в Стамбуле нашли следы кислоты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полиция Турции нашла следы фтористоводородной кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби, где был убит журналист Джамаль Ахмад Хашкаджи. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в турецкой генеральной прокуратуре, передает УНН.
По версии следствия, эти химикаты использовались, чтобы избавиться от тела убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Также источник рассказал, что следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции.
Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.