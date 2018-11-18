Сторонница жесткого курса в отношении Саудовской Аравии ушла в отставку из Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме Кирстен Фонтенроуз, курировавшая политику в отношении Саудовской Аравии, ушла в отставку. Как сообщила газета The New York Times, это произошло сразу после возвращения Фонтенроуз из Эр-Рияда в Вашингтон в минувшую пятницу, передает УНН.
не удалось выяснить причины и основания отставки. В публикации отмечается, что Фонтенроуз была сторонницей жесткого курса по отношению к Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи. В частности, она лично настаивала на включении в список санкций США экс-советника саудовского принца Сауда аль-Кахтани.
По данным газеты, у Фонтенроуз в минувшую пятницу состоялся непростой разговор со своим непосредственным руководством в Совете национальной безопасности, где она возглавляет департамент Персидского залива. В СНБ отказались прокомментировать материал издания, сама Фонтенроуз не ответила на запрос журналистов.
Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.