Хашкаджі обговорював в WhatsApp кампанію проти влади в Ер-Ріяді і боявся її помсти

Його журналісти ознайомилися з листуванням в месенджері WhatsApp між Хашкаджі і вихідцем із Саудівської Аравії Омаром Абдель Азізом. Понад 400 повідомлень, відправлених протягом року, надав телеканалу сам Абдель Азіз. З них випливає, що Хашкаджі називав наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда “звіром” і порівнював з Пакманом — істотою з комп’ютерної гри, з непомірним апетитом.

“Чим більше жертв він пожирає, тим більше він хоче, — писав Хашкаджі в травні після арешту ряду активістів в королівстві. — Я не здивуюся, якщо репресії торкнуться навіть тих, хто виступає в його підтримку”. Як зазначається в матеріалі, Хашкаджі і Абдель Азіз також обговорювали можливість формування молодіжного руху, який б в інтернеті виступав проти влади королівства.

У серпні Хашкаджі і Абдель Азіз подумали, що їх кореспонденція могла бути перехоплена владою Саудівської Аравії. Абдель Азіз відзначав, що його братові в королівстві в зв’язку з цим погрожують тюремним ув’язненням. “Допоможи нам бог”, — писав у зв’язку з цим Хашкаджі.

Абдель Азіз повідомив, що має намір подати в суд на ізраїльську компанію, яка нібито розробила програмне забезпечення, що дозволило саудівській владі отримати несанкціонований доступ до його смартфону. “Мені шкода говорити це, але злам мого телефону зіграв важливу роль в тому, що трапилося з Джамалем”, — сказав Абдель Азіз в інтерв’ю CNN.

З листування випливає також, що Хашкаджі направив Абдель Азізу 5 тисяч доларів на створення групи активістів, які б діяли в мережі. Журналіст обіцяли надати 30 тисяч доларів і залучити до цього заможних спонсорів. Хашкаджі був убитий в жовтні.

Як повідомляв УНН, судівський кронпринц відправив 11 повідомлень керівнику групи вбивць Хашкаджі.