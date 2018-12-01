The Wall Street Journal: Саудівський кронпринц відправив 11 повідомлень керівнику групи вбивць Хашоґджі

Згідно зі секретними даними ЦРУ, з якими ознайомилися журналісти видання, наслідний принц у цілому направив 11 повідомлень своєму раднику Сауду аль-Кахтані протягом декількох годин до і після того, як був убитий Хашоґджі. Як наголошується в публікації, аль-Кахтані керував групою вбивць журналіста. Зміст повідомлень невідомий.

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Як говориться в матеріалі, Мухаммед ібн Салман Аль Сауд у серпні 2017 року в розмові з наближеними говорив про заходи на випадок, якщо йому не вдасться переконати Хашоґджі повернутися до Саудівської Аравії. Принц нібито згадував можливість “заманити його кудись поза Саудівської Аравії” та “зробити приготування”. У ЦРУ розцінюють це як обговорення операції щодо Хашоґджі.

Видання наводить оцінки ЦРУ, згідно з якими його співробітники “впевнені в ступені від середньої до високої”, що наслідний принц особисто вибрав Хашоґджі в якості мети для операції і “можливо наказав убити його”. У розвідувальному управлінні визнають, що однозначного наказу принца на цей рахунок не бачили.

Як раніше інформував УНН, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї. Сам американський президент Дональд Трамп не раз заявляв, що США мають намір залишатися партнером Саудівської Аравії, незважаючи на те, що в справі про вбивство Хашкаджі як і раніше залишаються питання.