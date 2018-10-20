Трамп не хоче скасовувати угоду про продаж озброєння Саудівській Аравії на 110 млрд доларів

“У нас ще залишилися питання”, — заявив він, говорячи про смерть Хашоґджі. Він також назвав заяву влади Саудівської Аравії “хорошим першим кроком”, при цьому зазначивши, що “вважає за краще”, щоб відповідь США на інцидент у консульстві не

вилилася в скасуванні збройової угоди.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердили смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.