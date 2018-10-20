Трамп не хоче скасовувати угоду про продаж озброєння Саудівській Аравії на 110 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче скасовувати угоду про продаж озброєння Саудівської Аравії на 110 млрд доларів США після оголошення влади про загибель журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в консульстві в Стамбулі. Слова американського лідера в п’ятницю наводить прес-пул Білого дому, передає УНН.
“У нас ще залишилися питання”, — заявив він, говорячи про смерть Хашоґджі. Він також назвав заяву влади Саудівської Аравії “хорошим першим кроком”, при цьому зазначивши, що “вважає за краще”, щоб відповідь США на інцидент у консульстві не
вилилася в скасуванні збройової угоди.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
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У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердили смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.