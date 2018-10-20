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Reuters: місцезнаходження тіла журналіста Хашоґджі невідомо

Reuters: місцезнаходження тіла журналіста Хашоґджі невідомо

Київ • УНН

 • 8635 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Місцезнаходження тіла саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі, убитого в консульстві королівства в Стамбулі, невідомо. Про це в суботу повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з ходом слідства, передає УНН.

За даними агентства, водій консульства був серед тих, хто брав участь у передачі тіла журналіста “місцевому співробітнику”.

Співрозмовник Reuters також заявив, що влада Саудівської Аравії не давали наказ вбивати або викрадати загиблого журналіста.

За його даними, початкові вказівки щодо Хашоґджі були невірно інтерпретовані, а подальші інструкції були “все більш і більш неконкретними”, що призвело до його загибелі і спробі приховати злочин. Джерело агентства також уточнило, що в королівстві діє наказ, згідно з яким критики режиму повинні бути повернуті в Саудівську Аравію, однак наслідний принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд “не був у курсі цієї конкретної операції”.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердили смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.

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