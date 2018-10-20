Reuters: местонахождение тела журналиста Хашкаджи неизвестно

По данным агентства, водитель консульства был среди тех, кто участвовал в передаче тела журналиста "местному сотруднику".

Собеседник Reuters также заявил, что власти Саудовской Аравии не давали приказ убивать или похищать погибшего журналиста.

По его данным, первоначальные указания относительно Хашкаджи были неверно интерпретированы, а дальнейшие инструкции были "все более и более неконкретными", что привело к его гибели и попытке скрыть преступление. Источник агентства также уточнил, что в королевстве действует приказ, согласно которому критики режима должны быть возвращены в Саудовскую Аравию, однако наследный принц Мухаммед бен Сальман "не был в курсе этой конкретной операции".

Как ранее информировал УНН, Джамаля Ахмада Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.