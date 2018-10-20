Трамп не хочет отменять соглашение о продаже вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов

“У нас еще остались вопросы”, — заявил он, говоря о смерти Хашкаджи. Он также назвал заявление властей Саудовской Аравии “хорошим первым шагом”, при этом отметив, что “предпочитает”, чтобы ответ США на инцидент в консульство не

вылился в отмену оружейной сделки.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.